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Общество1 февраля 2022 13:40

В Пензенской области и Мордовии вышел в свет очередной номер «Комсомолки»

О чем спросил Сергея Лаврова главный редактор медиа-группы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин
Виктор БАЯЗИТОВ
Виктор БАЯЗИТОВ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Под рубрикой «Картина дня: в верхах» подробнее о распоряжениях Владимира Путина по итогам декабрьской встречи с членами СПЧ – «Помогут бездомным и накажут педофилов». О том «Заработают ли Госуслуги» в Донбассе?

(Стр. 2);

Центральная публикация номера - большое интервью Министра иностранных дел России четырем российским радиостанциям:

«Комсомольской правде» (fm.kp.ru), Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Алексей Венедиктов («Эхо Москвы») и Владимир Сунгоркин затронули вопрос о практически закрытом в Белоруссии Бюро «Комсомолки».

- Мы сделали немало для того, чтобы белорусские власти проявили понимание сложившейся ситуации, - ответил Сергей Лавров. – И сейчас у них позиция такая, я не могу с ней спорить, что они готовы открыть любой корпункт, но пусть это будут сотрудники, которые являются гражданами Российской Федерации».

Ответил министр и на вопросы о риске начала войны на Донбассе, почему нет смысла встречаться с президентом Украины Зеленским и грозит ли нам разрыв дипотношений с США.

(Стр. 1,6-7);

Читайте также в номере о полученных Пензенской областью средствах на строительство модульных спортзалов, об увеличении коечного фонда в областной детской больнице, подробности расследования уголовного дела о нападении на 10-летнего ребенка в Пензе.

(Стр. 15).