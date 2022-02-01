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Происшествия1 февраля 2022 11:44

В январе жители Мордовии отдали мошенникам более 16 миллионов рублей

Жертвами злоумышленников стали 99 человек
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Больше 10 миллионов рублей жители республики потеряли в ходе общения с «представителями банков». Еще свыше миллиона мошенники сумели присвоить, обманывая людей в ходе купли или продажи товаров. Два миллиона граждане утратили в ходе торговли на ненадежных площадках электронных торгов.

За минувших год жертвами мошенников стали 1100 жителей республики, потерявшие более 159 миллионов рублей.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.