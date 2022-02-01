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Общество1 февраля 2022 10:11

Станок компании «СтанкоМашСтрой» продемонстрировал высокую точность

Проверку оборудования провели представители компании «Вектор Эталон», которая является официальным дилером Hexagon в России и Прибалтике
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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С помощью специального оборудования они отсканировали геометрию станка V4000 в рабочем объеме. Перед тем, как протестировать оборудование, были проведены верификация и компенсация станка.

По итогам испытаний станок показал отличные результаты.

Компания «СтанкоМашСтрой» готова предложить своим клиентам услугу по проведению диагностики точностных характеристик любого вида металлообрабатывающего оборудования, по результатам которой специалисты смогут дать соответствующие рекомендации – о проведении капитального ремонта либо работ по электронной компенсации накопившихся погрешностей станка.