Расселение из аварийного жилья губернатор потребовал взять на особый контроль

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По региональной программе переселения из аварийного жилфонда до 2025 года предусмотрено расселение 4,4 тысячи человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Общий объем финансирования программы по 14 муниципальным образованиям области составляет 3 миллиарда рублей.

Следует отметить, что целевые показатели трех минувших лет Пензенской областью достигнуты. Расселено 1,37 тысячи человек из 688 жилых помещений. До конца 2022 года необходимо расселить 589 человек. Глава региона потребовал от глав муниципальных образований взять процесс под тщательный контроль. Для отслеживания в реальном времени хода реализации проекта поручено составить «дорожную карту».

«Выходить за контрольные сроки недопустимо. Люди, которые ждут переселения, не должны страдать», - подчеркнул губернатор.