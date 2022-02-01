Девушка лет 16 ушла из дома и пропала без вести

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

5 июля 2013 года она ушла из дома в городе Нефтекамск по проспекту Юбилейный.

Приметы на момент исчезновения: на вид 16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, губы тонкие, подбородок прямой, глаза темные. Особые приметы: шрам на носу, след от укуса собаки.

Была одета: футболка белого цвета, джинсовые шорты, сланцы розового цвета.

Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию по номерам телефонов: 8-962-209-00-08, 8-999-742-02-99 или в дежурную часть МО МВД России «Нефтекамский» по телефонам: 8 (34783) 2-29-02, 2-07-20, 8-987-626-89-02, 8-917-368-62-93.