ВТБ: россияне увеличили онлайн-активность в январе

Клиенты ВТБ стали на 20% чаще использовать мобильное приложение и интернет-банк на фоне распространения новой волны коронавируса. Одновременно доля цифровых продаж популярных розничных услуг ВТБ приблизилась к 50%. Об этом свидетельствует статистика пользовательских операций в январе.

В январе 2022 года клиенты ВТБ оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. По сравнению с январем 2021 года доля цифровых продаж выросла на 12 п.п. — с 37% до 49%, а среднедневной показатель – с 54% до 60%.

Доля депозитов, оформленных через ВТБ Онлайн, в январе составляет около 65% (+24 п.п. к январю-2021), цифровых кредитов – 38% (+15 п.п.), онлайн-зачислений средств до востребования – 50% (+10 п.п.).

В среднем в январе пользователи ВТБ Онлайн заходили в приложение или интернет-банк 5 раз в неделю, что на 21% больше, чем год назад. Кроме операций по оформлению продуктов, клиенты активно совершают платежи и переводы, проверяют баланс счетов, заказывают справки, отправляют заявления на государственные услуги.

«Переходя на «удаленку», многие клиенты предпочитают решать все повседневные финансовые вопросы с помощью цифровых сервисов, поэтому объемы цифровых продаж стабильно растут. Это удобнее и безопаснее, особенно в период новой «волны» коронавируса. Дополнительная защита клиентов является для нас первостепенной задачей, и мы готовы расширять объемы дистанционного обслуживания, увеличив предельную нагрузку ВТБ Онлайн до 500 000 одновременных сессий. Важно, что получать услуги в мобильном приложении могут не только действующие клиенты ВТБ, но и все россияне – для этого можно подключиться к «лёгкой версии» нашего мобильного банка, моментально зарегистрироваться и совершать привычные операции на сумму до 15 тысяч рублей», — комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Пользователям ВТБ Онлайн доступны для дистанционного оформления все классические розничные банковские услуги, а также дополнительные функции для получения государственных и нефинансовых сервисов. Клиенты других банков в «лёгкой версии» сервиса могут мгновенно выпустить цифровую карту и получить доступ к 25 наиболее популярным функциям для повседневных платежей и переводов. Для этого необходимо скачать приложение ВТБ Онлайн и пройти регистрацию по номеру телефона.