Пензенцев просят не верить объявлениям об эвакуации

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

На минувших выходных на фасадах некоторых пензенских домов появились объявления о проведении 31 января плановой эвакуации. Согласно размещенной в них информации, в пунктах сбора гражданам должны были сделать прививки от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, данные листовки не имеют никакого отношения к ведомству.

«Просим граждан не реагировать на подобные провокации», - отметили представители Главного управления.

Напомним, что на прошлой неделе подобные листовки также были расклеены и в Саранске.