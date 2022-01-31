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Общество31 января 2022 8:57

Олег Кочетков: «Важно сформировать осмысленный подход к профессиональному обучению молодежи»

О важности подготовки кадров с учетом запросов рынка труда генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» сообщил после встречи специалистов предприятия с представителями ПГТУ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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По словам Олега Кочеткова, развитие любой отрасли невозможно без квалифицированных специалистов. Поэтому подготовку кадров нужно начинать как можно раньше – со школьной скамьи, продолжать эту работу в вузах и ссузах и активно подключать к образовательному процессу предприятия:

- В ближайшее время в нашем регионе будет подписано соглашение о создании совместной лаборатории ПГТУ и компании «СтанкоМашСтрой». Кроме того, мы дадим студентам возможность не только проходить у нас практику, но и в дальнейшем трудоустроиться у нас.