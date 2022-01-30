Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт30 января 2022 12:15

В Пензе стартовало первенство России по фехтованию

В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки до 21 года из 33 регионов страны
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Вчера в ходе церемония открытий соревнований посетила министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева. Она пожелала спортсменам побед и здоровья в это непростой для всех время.

- Пусть победит сильнейший! – отметила министр.

Также к гостям региона обратилась двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая:

- С первенства России начинается путь чемпиона. Это большой опыт, который вам пригодится, - подчеркнула спортсменка.

В первый день соревнований определились лидеры среди саблистов. Среди юниоров победил Дмитрий Насонов из Санкт-Петербурга, среди юниорок – Плеханова Влада из Москвы.