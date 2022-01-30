В Мордовии до 12 лет лишения свободы грозит пьяному водителю

Прокуратурой Ельниковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Краснослободского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, 9 октября 2021 года в ночное время водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ПРИОРА» на автодороге «г. Ковылкино – г. Краснослободск с. Ельники г. Первомайск» выехал на обочину с последующим съездом в кювет, где совершил опрокидывание.

В результате ДТП двум пассажирам автомобиля причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, 20- летняя девушка от полученных травм скончалась.

Уголовное дело направлено в суд. Санкцией пункта «а» части 4 статьи 264 УК РФ предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.