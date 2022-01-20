Пензенские спасатели покорили лыжню

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Профессия спасателя требует не только огромной смелости, но и физической силы. Представители данной профессии занимаются спортом на постоянной основе. А иногда – и соревнуются друг с другом.

Прошедшая спартакиада позволила выяснить, кто из сотрудников пензенского МЧС всех сильнее, выносливее и быстрее. По итогам состязаний первое место заняла команда специального управления ФПС № 102 МЧС России, на втором – представители третьего пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области. Замкнули тройку бойцы из первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области.

Победители были награждены кубками и почетными грамотами.