В Пензенской области от коронавируса умерли три беременных женщины

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как отметили в областном минздраве, прививку препаратом «Спутник V» могут делать беременные женщины на сроке после 22 недель и кормящие мамы.

- Коронавирус очень опасен и для женщин в положении, и для их будущих детей, - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. – Как говорят результаты последних исследований, у новорожденных детей, чьи матери не были привиты и перенесли коронавирус во время беременности, часто замедляются темпы физического и психического развития. А за время пандемии в нашем регионе из-за коронавируса скончались три беременных женщины.

Министерство здравоохранения Пензенской области призывает жительниц региона пройти вакцинацию. Не жертвуйте своим здоровьем и здоровьем вашего ребенка!