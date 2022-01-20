В Саранске после наезда на барьерное ограждение автомобиль отбросило на световую опору

Фото: Пресс-служба МВД РМ

19 января на 462 км ФАД М5 «Урал» в Мордовии водитель автомашины «Hyundai IX 35» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Скания S4X200».В результате ДТП водитель «Hyundai IX35» c различными травмами доставлялся в ГБУЗ РМ «Торбеевская РБ», оказана медицинская помощь. Водители обоих транспортных средств трезвы.

В этот же день в п. Николаевка го Саранск 36-летний водитель автомашины «Киа Рио» не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения и совершил наезд на барьерное ограждение, после чего автомашину отбросило на световую опору.

В результате ДТП водитель «Киа Рио» и 37-летний пассажир с различными травмами были госпитализированы в ГБУЗ «РКБ №4». У водителя взята кровь на анализ.