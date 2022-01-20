Артём Здунов встретился с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Глава Мордовии подчеркнул высокую значимость развития двусторонних отношений для экономики региона:

«По итогам 9 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот составил более 11 млн. долларов. Это не очень много, но есть тенденция к росту. Технологическое оборудование, произведенное в Германии, установлено на многих предприятиях республики.

Это важный элемент технологической модернизации всей промышленности региона.

Кроме того, одним из наших стратегических партнёров является компания «Ремондис», с которой мы сотрудничаем уже больше 10 лет. Компания является региональным оператором по обращению с отходами на всей территории республики. И сейчас мы прорабатываем реализацию новых совместных инвестпроектов».

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп отметил, что потенциал сотрудничества очень серьезный.

«За последние годы мы отмечаем рекордные инвестиции немецкого бизнеса в России, - подчеркнул он. - Уверен, что отношения с вашей республикой у нас будут укрепляться. Вижу хорошие возможности взаимодействия в кластере переработки сельскохозяйственной продукции - предприятия Мордовии могут увеличить объемы экспорта».