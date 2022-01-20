В Мордовии суд рассмотрит дело о нарушении требований промышленной безопасности

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении работника коммерческой организации, обвиняемого в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В мае 2020 года мастер плавильного участка не обеспечил создание безопасных для жизни и здоровья условий труда работника, не провел целевой инструктаж, не руководил работами при перемещении груза.

Свою вину обвиняемый признал полностью и возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненные потерпевшему.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.