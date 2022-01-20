Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 6:14

В Мордовии суд рассмотрит дело о нарушении требований промышленной безопасности

Обвиняется мастер плавильного участка, где при производстве работ от удара завалившегося набок грейфера подручный сталевара получил многочисленные переломы
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении работника коммерческой организации, обвиняемого в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В мае 2020 года мастер плавильного участка не обеспечил создание безопасных для жизни и здоровья условий труда работника, не провел целевой инструктаж, не руководил работами при перемещении груза.

Свою вину обвиняемый признал полностью и возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненные потерпевшему.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.