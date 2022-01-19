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Происшествия19 января 2022 11:27

В Пензенской области сотрудник рыбнадзора обвиняется во взяточничестве

Несоставление протокола за ловлю рыбы сетями он оценил в 13 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

12 июня 2021 года специалист отдела госконтроля и охраны водных биоресурсов по Пензенской области Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству в Земетчино получил от знакомой 7,5 тысяч рублей за то, что не стал составлять в отношении нее с супругом протоколов за ловлю рыбы сетями.

При получении 13 тысяч в начале июля 2021 года при аналогичных обстоятельствах госконтролер был задержан.

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.

Вину обвиняемый признал. Судом ему избрана мера пресечения - домашний арест.

Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.