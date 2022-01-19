Олег Мельниченко поручил отремонтировать систему отопления в школе - интернате для детей-сирот

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В настоящее время школе-интернате для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, обучается 111 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Работает 44 педагога.

В учебном заведении действуют учебные классы, швейные мастерские. Есть зал для спортивных занятий. Также оборудована учебно-тренировочная квартира, где ребят обучают навыкам ведения домашнего хозяйства.

Кроме ремонта системы отопления в жилом корпусе интерната, Олег Мельниченко отметил необходимость обновления материально-технической базы школы.

«Старые швейные машинки необходимо заменить на новые. Также предусмотреть, чтобы у детей было достаточное количество расходного материала. Они пока тренируются, расход идет большой. Нужно обеспечить школьным мастерским бесперебойную работу», - поставил он задачу главе регионального минобра.