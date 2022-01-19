Валерий Лидин посетил Сердобский район

Работы в здании сердобского ДК длились 10 месяцев. За это время в учреждении заменили окна, двери, систему отопления и проводку. Ремонт обошелся в 14.5 миллионов рублей. Помимо этого, по поручению губернатора Олега Мельниченко, для Дома культуры были закуплены светодиодные экраны.

- Теперь здесь можно проводить мероприятия любого уровня, - подчеркнул Валерий Лидин.

В ДК работают 19 клубных формирований, в которых занимаются 426 человек. В их числе – Академический хор ветеранов войны и труда имени Заслуженного работника культуры России Сапрыгина, который существует с 1977 года. Сейчас в коллектив входят 26 участников от 63 до 80 лет.

- Для меня всегда большая честь встретиться с людьми старшего поколения, которые не один десяток лет отдали служению Отечеству. Забота о ветеранах должна быть приоритетом в работе депутатов всех уровней, – подчеркнул Валерий Лидин в ходе общения с ветеранами.