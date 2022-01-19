В Пензенской области задержана жительница Никольска за убийство сожителя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Испугавшись, что сожитель не приходит в себя, обвиняемая вызвала скорую помощь. Мужчина скончался на месте происшествия.

По факту убийства Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Жительница Никольска 1987 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.