В пензенском зоопарке стартовала акция «Твори добро»

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»
Животных в зоопарке стараются содержать в условиях, близких к естественным. Конечно, посадить полноценный лес в вольере достаточно сложно, да и грозит некоторыми проблемами, однако на совсем пустой территории подопечные учреждения быстро заскучают.
Чтобы не допустить этого, в пензенском зоопарке реализуется комплекс мероприятий, получивший название «обогащение среды обитания». Их цель – давать животным возможность реализовывать свои инстинкты через игры.
Посетители учреждения, бесспорно, замечали в вольерах кусочки канатов, коробки и другие предметы. Они – те самые игрушки, которые не дают заскучать питомцам. Теперь к пополнению их коллекции могут приложить руку и пензенцы: с 17 января по 17 февраля в зоопарке проводится акция «Твори добро».
В этом месяце зоопарк будет принимать в дар:
- канаты;
- резиновые мячи;
- веревочные лестницы;
- обручи;
- пластмассовые ванночки;
- деревянные качели;
- гамаки;
- шары для боулинга.
Если что-то из этого уже давно лежит мертвым грузом в вашей кладовке или шкафу, то вы можете принести ее в зоопарк в любой будний день с 8:30 до 17:00. Прием осуществляется в научно-методическом отделе.
Телефон для справок - 99-13-87.