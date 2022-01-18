В пензенском зоопарке стартовала акция «Твори добро»

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

Животных в зоопарке стараются содержать в условиях, близких к естественным. Конечно, посадить полноценный лес в вольере достаточно сложно, да и грозит некоторыми проблемами, однако на совсем пустой территории подопечные учреждения быстро заскучают.

Чтобы не допустить этого, в пензенском зоопарке реализуется комплекс мероприятий, получивший название «обогащение среды обитания». Их цель – давать животным возможность реализовывать свои инстинкты через игры.

Посетители учреждения, бесспорно, замечали в вольерах кусочки канатов, коробки и другие предметы. Они – те самые игрушки, которые не дают заскучать питомцам. Теперь к пополнению их коллекции могут приложить руку и пензенцы: с 17 января по 17 февраля в зоопарке проводится акция «Твори добро».

В этом месяце зоопарк будет принимать в дар:

- канаты;

- резиновые мячи;

- веревочные лестницы;

- обручи;

- пластмассовые ванночки;

- деревянные качели;

- гамаки;

- шары для боулинга.

Если что-то из этого уже давно лежит мертвым грузом в вашей кладовке или шкафу, то вы можете принести ее в зоопарк в любой будний день с 8:30 до 17:00. Прием осуществляется в научно-методическом отделе.

Телефон для справок - 99-13-87.