Жители домов на улице Краснова в Пензе жалуются на снежные завалы во дворах

Фото предоставлено жильцами дома

Управляющей компанией в данных домах является ООО «ЖЭК №1». Как отмечают жители домов на улице Краснова, работа данной УК уже не первый раз вызывает нарекания.

Фото предоставлено жильцами дома

В последние дни горожане вынуждены буквально перепрыгивать через сугробы и свалившиеся с крыш ледяные глыбы в своих дворах, поскольку они никем не убираются. Снежные завалы на козырьках подъездов и дорогах к домам растут изо дня в день.

Пензенцы надеются, что их жалобы рано или поздно будут услышаны и во дворах снова воцарится порядок.