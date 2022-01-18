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Недвижимость18 января 2022 10:15

Жители домов на улице Краснова в Пензе жалуются на снежные завалы во дворах

Им приходится прилагать усилия для того, чтобы просто подойти к своему подъезду
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото предоставлено жильцами дома

Фото предоставлено жильцами дома

Управляющей компанией в данных домах является ООО «ЖЭК №1». Как отмечают жители домов на улице Краснова, работа данной УК уже не первый раз вызывает нарекания.

Фото предоставлено жильцами дома

Фото предоставлено жильцами дома

В последние дни горожане вынуждены буквально перепрыгивать через сугробы и свалившиеся с крыш ледяные глыбы в своих дворах, поскольку они никем не убираются. Снежные завалы на козырьках подъездов и дорогах к домам растут изо дня в день.

Пензенцы надеются, что их жалобы рано или поздно будут услышаны и во дворах снова воцарится порядок.