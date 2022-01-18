Пензенцев приглашают за освященной водой «Ключ здоровья»

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Этой традиции уже более 10 лет: ежегодно на источник в село Большой Валяевка приезжает батюшка и совершает обряд водосвятия. По его словам, в великий праздник Крещения вода придает особые силы, способствует духовному возрождению и очищению от грехов. Она передает Божью благодать тем, кто пьет или умывается ею.

«После освещения вода имеет целебные свойства. Христиане относятся к этой воде не просто как к святой, а как к гораздо большей святыне. Когда мы молимся, мы просим, чтобы сам Господь проявил свою милость и чудодейственную силу для того, чтобы эта вода хранилась долго. И она действительно хранится не только один год, но и гораздо дольше», - сказал иерей Павел Мельников, клирик храма святителя Иннокентия при пензенской духовной семинарии.

Батюшка освятил не только источник, но и все оборудование, емкости, включая передвижные цистерны, которые развезут настоящую Крещенскую воду по всем торговым точкам «Ключ здоровья».

Приобрести воду можно в любое время суток, поскольку пункты переведены на автоматизированную работу.

Природную воду в крещенскую ночь привезут и в пензенские храмы.

Артезианскую воду «Ключ» здоровья поднимают с глубины 180 метров. Фактически это гарантия отсутствия загрязнений, которые могут попасть в продукт с поверхностных слоев почвы. Толщина пород является надежной защитой от проникновения вредных веществ. Артезианские источники не участвуют в водообмене с поверхностью земли, поэтому химический состав остается неизменным, вне зависимости от времени года. «Ключ здоровья» - это чистейшая природная вода, которую полезными элементами обогащает сама природа.