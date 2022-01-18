В Пензе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мы уже сообщали о возгорании в квартире на пятом этаже дома по улице Ленина в Пензе утром 17 января 2022 года. После ликвидации пожара в спальной комнате квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

При осмотре на погибшем каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту смерти мужчины при пожаре следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области проводится проверка.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания. По результатам будет принято процессуальное решение.