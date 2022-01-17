В Пензенской области вступил в законную силу приговор двум разбойницам

Фото: Алексей Булатов

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, днем 19.12.2020 злоумышленники пришли в дом к пенсионеру и стали распивать с ним спиртное в ожидании удобного момента для хищения его имущества.

В ходе застолья между лицом, признанным позже невменяемым, и хозяином произошел конфликт, в ходе которого гость требовал деньги, сопровождая это ударами руками и ногами в обуви по голове и телу потерпевшего.

В это время женщины обыскивали дом.

73-летний мужчина попытался покинуть дом, но путь ему преградила 28-летняя соучастница преступления, которая тоже стала наносить удары руками и ногами лежащему на полу пенсионеру.

Устранив его сопротивление, злоумышленники снова обыскали дом и похитили 500 рублей и продукты питания.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Согласно заключению судмедэкспертизы, ему было нанесено не менее 160 ударов.

Приговором Белинского районного суда ранее неоднократно судимой 28-летней женщине по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде 11 лет, а второй соучастнице 3 года лишения свободы.

В отношении их соучастника, признанного невменяемым, судом были применены медицинские меры принудительного характера.

Одна из осужденных и защитник второй обжаловали приговор в апелляционном порядке.

В соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского облсуда сочла приговор суда первой инстанции законным, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.