В Пензе в гостях у знакомого у женщины украли телефон

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отделе полиции №3 УМВД России по г. Пензе местная жительница 1987 года рождения пояснила, что в ночное время находилась в гостях у своего знакомого в компании нескольких человек. Через некоторое время она обнаружила пропажу телефона. Никто из её приятелей сознаваться в краже не захотел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1990 года рождения, причастный к совершению данного преступления.

Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.