Сегодня в Пензе могут отключить воду в нескольких районах города

Сегодня в городе ведутся аварийные работы на сетях. Из-за них возможны перебои с водой в нескольких районах города.
Как сообщается на сайте организации, в зону отключения попал частный сектор на следующих улицах:
- Полтавской и проезде;
- Саврасова;
- Айвазовского;
- Васнецова;
- Брюллова;
- Федотова;
- Левитана;
- Чиликанова;
- Рузляева;
- Кустодиева;
- Рокотова;
- проезде Крамского;
- Горюшкина-Сорокопудова;
- Мутовкина;
- Боровиковского;
- Локтионова;
- Кузнецова;
- Берсенева;
- Тропинина;
- Левицкого и втором проезде;
- Яфарова;
- Аргунова;
- Садовом кольце;
- Добролюбова;
- Пилотной;
- Живописной и проезде;
- Тенистой и проезде;
- Столыпина;
- Баженова;
- Крымской;
- Бунина;
- Достоевского и проездах;
- Стадионной;
- Зарубина и проездах;
- Парковой;
- Чернышевского;
- Свободы и проездах;
- Хользунова;
- Серова;
- Столярной и проезде;
- Черкасова;
- Пересеченной и проезде;
- Ново-Нейтральной;
- Кошевого и проездах;
- Тюленина;
- Парижской Комунны;
- Нейтральной;
- Суходольной и проездах;
- Авиационной;
- Лагерной;
- Маяковского;
- Киевской;
- Береговой;
- Пензенской;
- Коробкова;
- Планетной и проезде;
- Демьяна Бедного и проездах;
- Перекоп;
- Санитарной и проездах;
- Рязанской;
- Пархоменко;
- Стрельбищенской;
- Перовской;
- Ново-Казанской;
- Казанской;
- Дегтярной;
- Станюковича;
- Славянской и проездах;
- Проточной;
- Димитрова и проездах;
- Проезжей;
- Коллективной;
- Складской и переулке;
- Красоносельской;
- Р. Люксембург;
- Каменской;
- Омской;
- Марата;
- Касторной;
- Светлой;
- Калужской и проездах;
- Поимской и проезде;
- Долгорукова;
- а также дома № 170, 174, 176, 180, 182, 186, 190 и 192 на улице Терновского;
- дома № 2, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 43, 45, 47, 49, 49, 54, 70, 74, 76 на улице Антонова;
- дома № 41А, 64, 66, 68,70, 72, 72А,73, 74, 76, 79, 81, 83 на улице Измайлова;
- дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21 на улице Дружбы;
- дома № 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69 на улице Клары Цеткин;
- дома № 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 на улице Долгорукова;
- дома № 89, 91, 91А, 93, 97, 99, 101, 101А, 103, 105, 107, 107А, 111, 113 на улице Чаадаева;
- дома № 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14,14А на улице Медицинской;
- дома № 2Б, 2В, 2, 2А, 4Б, 4, 6, 6Б, 6А, 8Б, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 на улице Ново-Казанской;
- дома № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123 на улице Чапаева.