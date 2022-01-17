Сегодня в Пензе могут отключить воду в нескольких районах города

Сегодня в городе ведутся аварийные работы на сетях. Из-за них возможны перебои с водой в нескольких районах города.

Как сообщается на сайте организации, в зону отключения попал частный сектор на следующих улицах:

- Полтавской и проезде;

- Саврасова;

- Айвазовского;

- Васнецова;

- Брюллова;

- Федотова;

- Левитана;

- Чиликанова;

- Рузляева;

- Кустодиева;

- Рокотова;

- проезде Крамского;

- Горюшкина-Сорокопудова;

- Мутовкина;

- Боровиковского;

- Локтионова;

- Кузнецова;

- Берсенева;

- Тропинина;

- Левицкого и втором проезде;

- Яфарова;

- Аргунова;

- Садовом кольце;

- Добролюбова;

- Пилотной;

- Живописной и проезде;

- Тенистой и проезде;

- Столыпина;

- Баженова;

- Крымской;

- Бунина;

- Достоевского и проездах;

- Стадионной;

- Зарубина и проездах;

- Парковой;

- Чернышевского;

- Свободы и проездах;

- Хользунова;

- Серова;

- Столярной и проезде;

- Черкасова;

- Пересеченной и проезде;

- Ново-Нейтральной;

- Кошевого и проездах;

- Тюленина;

- Парижской Комунны;

- Нейтральной;

- Суходольной и проездах;

- Авиационной;

- Лагерной;

- Маяковского;

- Киевской;

- Береговой;

- Пензенской;

- Коробкова;

- Планетной и проезде;

- Демьяна Бедного и проездах;

- Перекоп;

- Санитарной и проездах;

- Рязанской;

- Пархоменко;

- Стрельбищенской;

- Перовской;

- Ново-Казанской;

- Казанской;

- Дегтярной;

- Станюковича;

- Славянской и проездах;

- Проточной;

- Димитрова и проездах;

- Проезжей;

- Коллективной;

- Складской и переулке;

- Красоносельской;

- Р. Люксембург;

- Каменской;

- Омской;

- Марата;

- Касторной;

- Светлой;

- Калужской и проездах;

- Поимской и проезде;

- Долгорукова;

- а также дома № 170, 174, 176, 180, 182, 186, 190 и 192 на улице Терновского;

- дома № 2, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 43, 45, 47, 49, 49, 54, 70, 74, 76 на улице Антонова;

- дома № 41А, 64, 66, 68,70, 72, 72А,73, 74, 76, 79, 81, 83 на улице Измайлова;

- дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21 на улице Дружбы;

- дома № 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69 на улице Клары Цеткин;

- дома № 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 на улице Долгорукова;

- дома № 89, 91, 91А, 93, 97, 99, 101, 101А, 103, 105, 107, 107А, 111, 113 на улице Чаадаева;

- дома № 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14,14А на улице Медицинской;

- дома № 2Б, 2В, 2, 2А, 4Б, 4, 6, 6Б, 6А, 8Б, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 на улице Ново-Казанской;

- дома № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123 на улице Чапаева.