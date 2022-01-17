В Саранске вынесен приговор двум женщинам за мошенничество со средствами маткапитала

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В декабре 2017 года 39-летняя женщина, имеющая право на распоряжение средствами маткапитала, через риэлтора оформила в собственность недорогой дом в Ельниковском районе.

В кредитный потребительский кооператив предоставила недостоверные сведения о фактической стоимости жилища в сумме 560 тысяч рублей, тогда как в действительности его цена не превышала 100 тысяч. На основании ее документов был составлен договор займа и купли-продажи жилого дома.

Совершенными противоправными деяниями отделению ПФР по РМ и региональному минсоцзащиты, труда и занятости населения был причинен ущерб на общую сумму 510 тысяч рублей.

По приговору суда 39-летней обвиняемой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, 42-летней фигурантке – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.