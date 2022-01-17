В Пензе девушка предложила мужчине сходить на свидание в театр

После ввода реквизитов банковской карты мужчина обнаружил, что с его счета списаны 5000 рублей. А собеседница перестала выходить на связь.

В отделе полиции №1 УМВД России по г. Пензе местный житель 1995 года рождения рассказал, о своем знакомстве с девушкой на одном из сайтов и ее предложении о свидании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.