В Саранске работницу МУП уличили в мошенничестве и получении взятки

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В 2021 году она с использованием служебного положения похитила 11 тысяч 200 рублей, принадлежащие предприятию.

Рабочим по благоустройству был трудоустроен мужчина, осужденный к исправительным работам с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Женщина договорилась с ним, что будет заполнять табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения о его трудовой деятельности, при этом мужчина на работу ходить не будет.

В результате она потратила на свои нужды часть начисленной мужчине зарплаты.

Кроме того, получила от него взятку 65 тысяч рублей за обеспечение заполнения в отношении него табелей учета рабочего времени с внесением в них заведомо ложных сведений и не уведомление уголовно-исполнительной инспекции об уклонении мужчины от отбывания наказания.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городскому округу Саранск.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемая признала полностью.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 455 тысяч рублей.