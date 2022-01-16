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Происшествия16 января 2022 6:08

В Пензенской области до двух лет колонии грозит мужчине за хищение 400 литров солярки

Несколько дней потребовалось жителю села Большая Кавендра, что слить дизельное топливо с грузовика, принадлежащего местному жителю
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Причастного к совершению преступления установили сотрудники уголовного розыска Наровчатского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что хищение топлива он совершил в течение нескольких дней.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.