В Пензенской области до двух лет колонии грозит мужчине за хищение 400 литров солярки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Причастного к совершению преступления установили сотрудники уголовного розыска Наровчатского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что хищение топлива он совершил в течение нескольких дней.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.