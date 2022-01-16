В Пензенской области до двух лет колонии грозит мужчине за хищение 400 литров солярки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Причастного к совершению преступления установили сотрудники уголовного розыска Наровчатского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что хищение топлива он совершил в течение нескольких дней.
В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.