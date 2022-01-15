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Общество15 января 2022 12:05

В Пензе ветерану Великой Отечественной организовали концерт во дворе дома

С вековым юбилеем 14 января Сергея Александровича Дятлова поздравили представители власти, артисты
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В военные годы юбиляр работал на пензенском заводе имени Фрунзе, изготавливал военную продукцию. В мирное время – фрезеровщиком в учебно-опытной мастерской при Артиллерийском училище. Общий трудовой стаж - более 40 лет.

Поздравить ветерана со знаменательной датой приехали представители областной и городской власти, в том числе заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов, глава администрации Первомайского района города Лидия Белякова.

Сергею Александровичу передали поздравительные письма от имени Президента РФ Владимира Путина, губернатора Олега Мельниченко, глав города Владимира Мутовкина и администрации Пензы Александра Басенко. Вручили цветы и подарки.

На придомовой территории для юбиляра организовали мини-концерт. Несмотря на возраст, он поддержал артистов и пустился в пляс.

Накануне праздника волонтеры молодежного центра «Юность» очистили от снега дворовую территорию.