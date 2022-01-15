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Спорт15 января 2022 8:57

В Пензе прошла зимняя Спартакиада регионального УМВД по лыжным гонкам

В стартах по лыжным гонкам на стадионе «Снежинка» приняли участие 125 спортсменов из 39 команд
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участникам соревнований, представлявшим УМВД, УФСИН, УФССП, УФСБ, Росгвардию и другие силовые ведомства, предстояло пройти дистанцию 5 км свободным стилем.

С приветствием к спортсменам обратился начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области подполковник внутренней службы Александр Кизеев.

В командном первенстве в первой возрастной группе победителями стали команды из ОСН «Гром» УНК России по Пензенской области, ОМВД России по Сердобскому району и ОМВД России по Городищенскому району.

Из числа победителей и призёров будет сформирована команда УМВД России по Пензенской области для участия в чемпионате МВД России по лыжным гонкам в феврале текущего года.