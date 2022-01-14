Для пензенских коммунальщиков разработают план действий при снегопаде

Открывая сегодняшнее совещание по вопросам развития городской системы ЖКХ, глава региона указал на необходимость доработки городской схемы территорий для уборки коммунальными службами.

- Нужно четко прописать, какие организации должны убирать те или иные площади, - отметил Олег Мельниченко.

Также было отмечено, что до покупки дополнительной снегоуборочной техники к уборке города придется привлекать подрядные организации: жители микрорайонов Арбеково, ГПЗ и Север, улиц Окружной и Воронова часто жалуются на заснеженные дороги. Не лучше ситуация обстоит и в частном секторе.

Олег Мельниченко поручил как можно быстрее подготовить и внедрить алгоритм действий, пошаговые инструкции для работы сотрудников коммунальных служб в периоды снегопадов.