Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 15:32

Для пензенских коммунальщиков разработают план действий при снегопаде

Соответствующее распоряжение озвучил сегодня губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Открывая сегодняшнее совещание по вопросам развития городской системы ЖКХ, глава региона указал на необходимость доработки городской схемы территорий для уборки коммунальными службами.

- Нужно четко прописать, какие организации должны убирать те или иные площади, - отметил Олег Мельниченко.

Также было отмечено, что до покупки дополнительной снегоуборочной техники к уборке города придется привлекать подрядные организации: жители микрорайонов Арбеково, ГПЗ и Север, улиц Окружной и Воронова часто жалуются на заснеженные дороги. Не лучше ситуация обстоит и в частном секторе.

Олег Мельниченко поручил как можно быстрее подготовить и внедрить алгоритм действий, пошаговые инструкции для работы сотрудников коммунальных служб в периоды снегопадов.