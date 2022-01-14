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Происшествия14 января 2022 13:06

В 2021 году более 100 ДТП в Мордовии произошли по вине нетрезвых водителей

В этих авариях погибли 34 человека, а еще 165 получили различные травмы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Борьба с пьяными водителями является одним из ключевых направлений деятельности Госавтоинспекции республики: в минувшем году 112 ДТП на территории региона произошли по вине данной категории нарушителей.

В эти выходные дни во всех районах Мордовии пройдет традиционное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Напоминаем вам, что штраф за езду в пьяном виде составляет 30 тысяч рублей. При этом нарушитель также лишается прав на срок от 1.5 до 2 лет.

При повторном нарушении в отношении водителя возбуждается уголовное дело.