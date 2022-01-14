В 2021 году более 100 ДТП в Мордовии произошли по вине нетрезвых водителей

Борьба с пьяными водителями является одним из ключевых направлений деятельности Госавтоинспекции республики: в минувшем году 112 ДТП на территории региона произошли по вине данной категории нарушителей.

В эти выходные дни во всех районах Мордовии пройдет традиционное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Напоминаем вам, что штраф за езду в пьяном виде составляет 30 тысяч рублей. При этом нарушитель также лишается прав на срок от 1.5 до 2 лет.

При повторном нарушении в отношении водителя возбуждается уголовное дело.