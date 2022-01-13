Пензенцы выбрали самые украшенные магазины и частные дома

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Тогда жителям города предложили самим назвать лома и учреждения с самым красивым, на их взгляд, новогодним оформлением. Для этого в официальной группе мэрии в социальной сети «ВКонтакте» был создан специальный альбом, куда с 13 по 26 декабря все желающие загружали фотографии.

Лидеров в каждой категории определяли по самому большому числу откликов. По итогам в список победителей вошли ТЦ «Коллаж» и «Сан и Март», АО «Радиозавод», несколько школ и детских садов, картинная галерея, стадион «Первомайский», несколько домов и других учреждений.

Победители будут награждены Благодарственными письмами главы администрации города Пензы.