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Общество13 января 2022 13:28

Пензенцы выбрали самые украшенные магазины и частные дома

Администрация города подвела итоги голосования, стартовавшего в конце 2021 года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Тогда жителям города предложили самим назвать лома и учреждения с самым красивым, на их взгляд, новогодним оформлением. Для этого в официальной группе мэрии в социальной сети «ВКонтакте» был создан специальный альбом, куда с 13 по 26 декабря все желающие загружали фотографии.

Лидеров в каждой категории определяли по самому большому числу откликов. По итогам в список победителей вошли ТЦ «Коллаж» и «Сан и Март», АО «Радиозавод», несколько школ и детских садов, картинная галерея, стадион «Первомайский», несколько домов и других учреждений.

Победители будут награждены Благодарственными письмами главы администрации города Пензы.