Трое жителей Мордовии предстали перед судом за кражу козы

Прошлым летом 72-летняя жительница Ардатова обратилась в полицию с заявлением о кражи ее козы стоимостью семь тысяч рублей. В ходе розыска были задержаны трое подозреваемых - местные жители 1995, 1981 и 1979 года рождения.

Они рассказали, что животное забили на мясо, которое впоследствии планировали продать и на вырученные средства купить спиртного. Однако покупателей так и не нашлось, поэтому злоумышленники просто выбросили тушу животного.

Суд назначил 42-летнему мужчине наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы условно. 26-летний парень получил два года условного срока. Уголовное дело в отношении третьего соучастника прекращено в связи с примирением сторон.