Житель Рузаевки предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, днем 1 августа 2021 года в Рузаевке на улице обвиняемый избил 43-летнего мужчину. Ссора пьяных мужчин произошла из-за того, что потерпевший конфликтовал со своей сожительницей.

Пострадавшему была вызвана «скорая», но он скончался в больнице. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила от тупой закрытой травмы головы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.