В Пензенской области перед судом предстанет директор ДЮСШ

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора ДЮСШ Никольского района в двух эпизодах получения взяток в значительном размере, совершенных с вымогательством.

По данным следствия, директор ДЮСШ, зная, что медсестра бассейна не имеет свидетельства об аккредитации специалиста, потребовал ежемесячно передавать ему взятку в размере не менее 5 тысяч рублей за непринятие мер по ее увольнению.

В итоге медсестра передала ему в общей сложности взятку в размере 132,5 тысяч рублей.

Аналогичным способом от другой медсестры, также не имевшей свидетельства об аккредитации, директор получил взятку в размере 167,5 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.