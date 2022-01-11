В Пензенской области завершился агитпоход учащихся «Звездный»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В этом году в традиционном агитпоходе приняли участие около 1500 лыжников из 16 районов. В общей сложности ребята прошли более тысячи километров.

В этом году агитпоход посвятили Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Участники посещали музеи, изучали местный фольклор и традиции, занимались народными промыслами.

По традиции, юные туристы также наводили порядок на местах воинских захоронений в населенных пунктах, которые посещали, и помогали пожилым жителям. Участники похода дали более 15 концертов художественной самодеятельности, которые проходили с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Подведение итогов агитпохода состоялось в режиме «онлайн».