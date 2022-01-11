В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины,стрелявшего по супружеской паре

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Мы уже сообщали о конфликте между директором и педагогом одной из школ.

По информации пресс-службы МВД РМ, следственным отделом ММО МВД России «Лямбирский» возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, а затем и в сторону заступившегося за нее мужа,которому было причинено ранение, проникающее в брюшную полость с повреждением печени.

Пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее супруг продолжает лечение. Судебно-медицинское исследование установило, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Подозреваемый задержан, травматический пистолет «Гроза-021» изъят.

От дачи показаний мужчина отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.