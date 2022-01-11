В Мордовии в авариях на встречной полосе погибли люди

Фото: Пресс-служба МВД РМ

8 января на 421 км автодороги М-5 «Урал»», 27-летний водитель «Ваз-21102» на полосе встречного движения совершил лобовое столкновение с «Мицубиси Лансер».

В результате ДТП водитель автомашины «Ваз-21102» с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская ЦРБ», где, не приходя в сознание, скончался. 6-летняя девочка и 46-летняя женщина - пассажиры «Мицубиси Лансер» госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская ЦРБ». Водитель «Митсубиси Лансер» трезв.

9 января на 73 км автодороги п. Комсомольский – п. Атяшево – г. Ардатов – п. Тургенево 74-летний водитель автомашины «Шевроле Нива» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада Приора».

В результате ДТП водитель «Приоры» от полученных травм скончался в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ», назначены экспертизы, 63-летний пассажир с различными травмами госпитализирован. Пассажир «Шевроле Нива» после оказания медицинской помощи отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомашины «Шевроле Нива» трезв.