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Здоровье10 января 2022 14:32

Проект «Здоровое село» стартует в Пензенском районе

Благодаря ему, жители отдаленных населенных пунктов смогут пройти обследования
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Как рассказала главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова, выездная бригада медицинских специалистов будет принимать пациентов в ФАПах и амбулаториях.

Все желающие смогут определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, измерить свое артериальное давление и пройти другие исследования, в конце которых пациент сможет проконсультироваться с врачом.

В январе выездная бригада посетит три села:

- 12-го – Богословку;

- 29-го – Засечное;

- 26-го – Золотаревку.

Прием будет вестись с 9 до 13 часов в местных амбулаториях.