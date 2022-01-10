Проект «Здоровое село» стартует в Пензенском районе

Как рассказала главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова, выездная бригада медицинских специалистов будет принимать пациентов в ФАПах и амбулаториях.

Все желающие смогут определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, измерить свое артериальное давление и пройти другие исследования, в конце которых пациент сможет проконсультироваться с врачом.

В январе выездная бригада посетит три села:

- 12-го – Богословку;

- 29-го – Засечное;

- 26-го – Золотаревку.

Прием будет вестись с 9 до 13 часов в местных амбулаториях.