В Мордовии педагог выстрелил в директора школы и ее супруга из травматического пистолета

Сообщение о госпитализации с ранениями 55-летних супругов поступило в дежурную часть ММО МВД России «Лямбирский» 8 января.

По информации пресс-службы МВД РМ, днем в квартиру директора пришел один из педагогов школы. В ходе конфликта 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из травматического пистолета. При попытке супруга отнять оружие нападавший выстрелил и в его сторону.

Пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее супруг в настоящий момент проходит лечение. Травматический пистолет изъят.

После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.