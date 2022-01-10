В компании «СтанкоМашСтрой» подвели итоги 2021 года

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В 2021 году компания «СтанкоМашСтрой» отметила юбилей – 15 лет со дня создания! Несмотря на пандемию коронавируса и трудности, связанные с ней, предприятие увеличило свою годовую выручку на 10%, а также реализовало несколько важных инициатив.

Главной из них, бесспорно, является создание на базе компании станкостроительного кластера, куда вошли 13 предприятий региона, а также два ВУЗа, один ССУЗ и шесть региональных институтов развития и организаций.

- Кластер позволит объединить наш опыт и знания, - отметил генеральный директор «СтанкоМашСтроя» Олег Кочетков.

Помимо этого, в ушедшем году компания также приступила к производству вертикальных обрабатывающих центров VTM9 и даже заключила первый экспортный контракт на поставку данного оборудования в Турцию.

В этом году пензенская компания планирует расширить номенклатуру выпускаемых модификаций для станков серии СТ6К20.

- Мы сконцентрируем наши усилия на дальнейшей модернизации и увеличении объемов производства высокотехнологичного оборудования, освоении новых продуктов, расширении рынков сбыта. А также продолжим держать уверенный курс на локализацию металлообрабатывающего оборудования в России, – заявил Олег Кочетков.