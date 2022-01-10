Губернатор Пензенской области распорядился продолжить проведение противопожарных рейдов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Завершившийся новогодний период глава региона назвал непростым. Он напомнил о произошедших в первые январские дни ЧП и поставил задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Как отметил министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин, в период с 30 декабря по 9 января в Пензенской области произошло 65 пожаров, где погибли 12 человек. Больше всего возгораний зафиксировано в Пензе. Виновники пожаров находились в нетрезвом состоянии.

Олег Мельниченко напомнил о трагедии в многоквартирном доме на улице Мира,10, где в ночь на 7 января погибли 2 человека.

Губернатор поручил главе администрации города держать на личном контроле ликвидацию последствий ЧП, оказание необходимой помощи жильцам повреждённых помещений.

Также в ходе совещания дано поручение подготовить проектно-сметную документацию для замены километрового участка водоснабжения в Лунинском районе, где произошла авария. Отмечена необходимость реконструкции ветхих коммуникаций посредством включения объекта в соответствующую госпрограмму.

По профилактике пожаров – поставлена задача продолжить рейды, направленные на снижение риска возникновения возгораний.