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Общество9 января 2022 16:04

Школьники из Мордовии завтра вернутся к учебе

Также в понедельник возобновят работу детские сады республики
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Накануне на очередном заседании оперативного штаба республики участники обсудили организацию работы образовательных учреждений в новом году. Стало известно, что уровень детской заболеваемости во время каникул существенно снизился. Это позволит школьникам вернуться к учебе уже 10 января.

За время каникул педагоги и другие работники образовательных учреждений сдали ПЦР-тесты. Также в пищеблоках и местах общего пользования в школах и детских садах была проведены санитарная обработка.

Родителям рекомендовано внимательно следить за появлением у детей симптомов заболеваний и не допускать к занятиям школьников с признаками ОРВИ, гриппа и др.