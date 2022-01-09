Школьники из Мордовии завтра вернутся к учебе

Накануне на очередном заседании оперативного штаба республики участники обсудили организацию работы образовательных учреждений в новом году. Стало известно, что уровень детской заболеваемости во время каникул существенно снизился. Это позволит школьникам вернуться к учебе уже 10 января.

За время каникул педагоги и другие работники образовательных учреждений сдали ПЦР-тесты. Также в пищеблоках и местах общего пользования в школах и детских садах была проведены санитарная обработка.

Родителям рекомендовано внимательно следить за появлением у детей симптомов заболеваний и не допускать к занятиям школьников с признаками ОРВИ, гриппа и др.