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Здоровье9 января 2022 10:41

Сотрудники пензенского ОМОН Росгвардии присоединились к акции «Служба крови. Новый год»

Предварительно каждый правоохранитель прошел медицинский осмотр и сдал необходимые анализы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Всего в донорской акции приняли участие 70 сотрудников ведомства. Кровь и ее компоненты будут направлены в медицинские учреждения.

- Сотрудники Росгвардии уделяют немало внимания своему здоровью, регулярно проходят осмотры, а показатели крови у них всегда в норме, - подчеркнул заведующий отделением выездной бригады ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» Вячеслав Эрюжев. – Поэтому правоохранители всегда являются самыми подготовленными донорами.