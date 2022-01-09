Сотрудники пензенского ОМОН Росгвардии присоединились к акции «Служба крови. Новый год»

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Всего в донорской акции приняли участие 70 сотрудников ведомства. Кровь и ее компоненты будут направлены в медицинские учреждения.

- Сотрудники Росгвардии уделяют немало внимания своему здоровью, регулярно проходят осмотры, а показатели крови у них всегда в норме, - подчеркнул заведующий отделением выездной бригады ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» Вячеслав Эрюжев. – Поэтому правоохранители всегда являются самыми подготовленными донорами.