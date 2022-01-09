Инвестор из Пензы перечислил на счета мошенников более 2 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Позднее в отделе полиции №3 УМВД России по г. Пензе обманутый мужчина рассказал, что объявление об инвестициях в крупную российскую компанию обнаружил в сети Интернет. Перейдя по ссылке на данный сайт, зарегистрировался и оставил свои контактные данные.

Через некоторое время ему позвонил консультант и рассказал об условиях инвестирования и доходности, после чего новый инвестор согласился и перечислил на указанные счета более 2 млн. рублей.

Через некоторое время попытка вывести свои деньги на банковскую карту не удалось. А консультант перестал выходить на связь. После этого инвестор понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.