В Пензенской области проводится проверка ДТП, в котором погибли мать и малолетний ребенок

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Проверяется, в том числе, исполнение уполномоченными органами, организациями законодательства о безопасности дорожного движения при эксплуатации и содержании участка автодороги, на котором произошло ДТП.

7 января 2022 на 43-ем километре трассы Городище-Никольск-Ночка водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со следовавшем во встречном направлении автомобилем Chevrolet Orlando из Тамбовской области.

В результате погибла 49-летняя пассажирка отечественного автомобиля и ее 7-летний сын. Водитель автомобиля и еще один 16-летний пассажир доставлены в больницу.

Водителю и пассажиру иномарки медицинская помощь оказана на месте.

На место ДТП выезжал прокурор Никольского района Артем Леонтьев.

По факту ДТП органом внутренних дел проводится доследственная проверка, ход которой прокуратурой района взят на контроль.