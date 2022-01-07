Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии с торговым представителем РФ в Венгрии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Обсуждались совместные проекты в сфере светотехники, вагоностроения, консервной и пищевой промышленности, другие вопросы внешнеэкономического и культурного сотрудничества Мордовии и Венгрии. Особое внимание было уделено планируемым событийным мероприятиям в рамках финно-угорского сотрудничества.

Обозначенные в рамках встречи проекты будут представлены на очередном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, возглавляемой Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, а также Министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.